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11:21 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Арзамасе задержан молодой человек за ограбление подростка

Подозреваемый выхватил мобильный телефон из рук подростка и скрылся.

Полицейские задержали ранее не судимого молодого человека, подозреваемого в ограблении 15-летнего подростка в Арзамасе, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию с заявлением о грабеже обратилась мать потерпевшего. Полицейские установили, что на улице Парковой к юноше подошел знакомый и спросил, есть ли у него телефон. Подросток ничего не успел ответить, так как подозреваемый выхватил мобильник из его рук и скрылся.

Полицейские уточнили приметы подозреваемого, а затем задержали его по «горячим следам». Похищенный телефон у него изъяли. В отношении 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.

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