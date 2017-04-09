Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В США заявили о возможности ядерной войны с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
14События недели в фотографиях
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
18:25 (мск), источник: Фонтанка

На стройплощадке в Стрельне обнаружили гранату

Во время строительства частного дома на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне рабочие 9 апреля нашли гранату военных времён. Строительство пришлось прервать, пока взрывотехники не осмотрели территорию будущего дома на предмет других опасных находок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около часа дня в воскресенье ОМОН на участок у пересечения Санкт-Петербургском шоссе с улицей Достоевского вызвали строители, которые выкопали подозрительно похожий на боевой предмет. Рабочие отказались продолжать строительство, пока взрывотехники не проверят всю территорию.

Опасения оказались не беспочвенны: в земле нашли советскую ручную гранату РГД-33, сохранившуюся с времён Великой Отечественной войны. Находку подпортила коррозия, запал уничтожен временем, однако осмотр показал, что боеприпас был в «рубашке». Таким образом, разлёт осколков увеличивался на двести метров. По всей видимости, бойцы Красной Армии собирались использовать её для обороны из окопа.

Взрывотехники ОМОН боеприпас расснарядили и отправили на утилизацию. Других опасных предметов специалисты не обнаружили, и строители вернулись к работам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ничья как поражение
США: причастность Асада к химатакам доказывают секретные данные
Тиллерсон надеется на конструктивные переговоры с Лавровым
Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
ЦСКА потерял очки в матче с «Краснодаром»
Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме
СКР назвал вероятную причину столкновения поездов в Москве
В Египте объявили трехдневный траур
Спорт
Двоевластие. Хэмилтон выиграл и сравнялся по очкам с Феттелем Хэмилтон выиграл 54-й Гран-при в карьере - в чемпионате установилось двоевластие. Даниил Квят в Китае, увы, не финишировал
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь