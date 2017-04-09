На стройплощадке в Стрельне обнаружили гранату

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около часа дня в воскресенье ОМОН на участок у пересечения Санкт-Петербургском шоссе с улицей Достоевского вызвали строители, которые выкопали подозрительно похожий на боевой предмет. Рабочие отказались продолжать строительство, пока взрывотехники не проверят всю территорию.

Опасения оказались не беспочвенны: в земле нашли советскую ручную гранату РГД-33, сохранившуюся с времён Великой Отечественной войны. Находку подпортила коррозия, запал уничтожен временем, однако осмотр показал, что боеприпас был в «рубашке». Таким образом, разлёт осколков увеличивался на двести метров. По всей видимости, бойцы Красной Армии собирались использовать её для обороны из окопа.

Взрывотехники ОМОН боеприпас расснарядили и отправили на утилизацию. Других опасных предметов специалисты не обнаружили, и строители вернулись к работам.