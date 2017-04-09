На стройплощадке в Стрельне обнаружили гранату
Во время строительства частного дома на
Во время строительства частного дома на
Как сообщили в
Опасения оказались не беспочвенны: в земле нашли советскую ручную гранату РГД-33, сохранившуюся с времён Великой Отечественной войны. Находку подпортила коррозия, запал уничтожен временем, однако осмотр показал, что боеприпас был в «рубашке». Таким образом, разлёт осколков увеличивался на двести метров. По всей видимости, бойцы Красной Армии собирались использовать её для обороны из окопа.
Взрывотехники ОМОН боеприпас расснарядили и отправили на утилизацию. Других опасных предметов специалисты не обнаружили, и строители вернулись к работам.