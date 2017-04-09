ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию терактов в Египте

Террористическая группировка «ИГИЛ» взяло на себя ответственность за два теракта в Египте, унесших жизни, по меньшей мере, 36 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, близкий к террористам, сообщает «Европейская правда».

В результате взрыва в Египте погиб 21 человек

«Группы, которые являются подразделениями “ИГИЛ” совершили два нападения на церкви в городах Танта и Александрии», — говорится в сообщении Amaq.

Ранее сообщалось, что в Египте 9 апреля прогремели два взрыва. Первый в городе Танта, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, а ранения получили 60, второй за несколько часов, в Александрии. Взрывы произошли возле христианских церквей и унесли жизни десятков людей.