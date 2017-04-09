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18:34 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию терактов в Египте

ИГИЛ взяло на себя ответственность за два теракта в Египте в результате которого погибли не менее 36 человек.

Источник: Telegraf.com.ua

Террористическая группировка «ИГИЛ» взяло на себя ответственность за два теракта в Египте, унесших жизни, по меньшей мере, 36 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, близкий к террористам, сообщает «Европейская правда».

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«Группы, которые являются подразделениями “ИГИЛ” совершили два нападения на церкви в городах Танта и Александрии», — говорится в сообщении Amaq.

Ранее сообщалось, что в Египте 9 апреля прогремели два взрыва. Первый в городе Танта, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, а ранения получили 60, второй за несколько часов, в Александрии. Взрывы произошли возле христианских церквей и унесли жизни десятков людей.

Отметим, что Папа римский Франциск должен посетить Каир 28—29 апреля, чтобы продемонстрировать солидарность с христианской общиной Египта. Сам Франциск уже осудил теракты, сообщает Reuters.

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