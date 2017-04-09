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18:38 (мск), источник: РИА Новости

Задержанный по делу о бомбе в Осло оказался 17-летним россиянином

МУРМАНСК, 9 апр — РИА Новости. Норвежские полицейские задержали 17-летнего россиянина по делу о подозрительном предмете, оставленном в центре Осло, сообщила на пресс-конференции представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг. Трансляция велась на сайте норвежской общественной телерадиокомпании NRK.

Источник: Reuters

Накануне поздно вечером в Осло задержали подозрительного человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсельву. На место происшествия прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв коробки размером 30 на 30 сантиметров. Сразу после этого полиция затруднилась предположить, было ли в коробке взрывчатое вещество, но отметила, что звук при подрыве был громче, чем можно было ожидать. О гражданстве задержанного ранее не сообщалось.

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По словам Аалинг, это 17-летний российский гражданин, который живет в Осло. «Молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году», — рассказала она.

Пока молодого человека обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

По данным норвежских спецслужб, он прибыл в Норвегию вместе с семьей и ожидал предоставления убежища. Изготовленное им взрывное устройство представляло собой примитивный разрывной снаряд, поэтому не обладало большим потенциалом.

Комментарии
2
Супер Справедливость
Россия - страна многонациональная....
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Патриот Патриотович
А россиянина, конечно, звали Мурза Ахматов, или что-то ещё в этом духе )))
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