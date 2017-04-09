Задержанный по делу о бомбе в Осло оказался 17-летним россиянином

Накануне поздно вечером в Осло задержали подозрительного человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсельву. На место происшествия прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв коробки размером 30 на 30 сантиметров. Сразу после этого полиция затруднилась предположить, было ли в коробке взрывчатое вещество, но отметила, что звук при подрыве был громче, чем можно было ожидать. О гражданстве задержанного ранее не сообщалось.

СМИ: теракт в Стокгольме совершил 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов

По словам Аалинг, это 17-летний российский гражданин, который живет в Осло. «Молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году», — рассказала она.

Пока молодого человека обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

По данным норвежских спецслужб, он прибыл в Норвегию вместе с семьей и ожидал предоставления убежища. Изготовленное им взрывное устройство представляло собой примитивный разрывной снаряд, поэтому не обладало большим потенциалом.