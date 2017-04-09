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18:50 (мск), источник: РИА Новости

В Египте объявили трехдневный траур

КАИР, 9 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Трехдневный траур объявлен в Египте в связи со взрывами в церквях Танты и Александрии, сообщает новостной портал «Дот Маср» со ссылкой на заявление президентской администрации.

Источник: AP 2017

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, десятки получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые ценой своей жизни остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

Комментарии
3
А Б
Преступления террористов в Египте ещё раз говорят о том, что с террористами необходимо бороться всеми возможными силами и средствами.
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А Б
Обязательно.
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Сергей Зауглов
И с властями тех государств, которые террористов поддерживают!
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