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22:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пропала 16-летняя Эльза Харисова

Последний раз студентку колледжа видели в Черниковке.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 16-летнюю Эльзу Харисову, пропавшую еще 7 апреля.

Известно, что в уфимской Черниковке девочка училась в колледже. По словам сестры у пропавшей начались серьезные проблемы с учебой — не могла сдать сессию. Девочка предупреждала, что из-за этого может уехать из города.

В Уфе девочка жила с сестрой на улице Зорге. В столицу приехала из села Миништы, что в Дюрюлинском районе республики.

Приметы Эльзы: волосы каштанового цвета до плеч, глаза коричневые, телосложение обыкновенное, рост 164 см.

Была одета: ярко-розовую куртку, синие джинсы, белые кеды и черную шапку.

Всех узнавших Эльзу просят связаться с родственниками девочки по телефонам: 89191490719,89297536113.

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