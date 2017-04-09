В Уфе пропала 16-летняя Эльза Харисова
Последний раз студентку колледжа видели в Черниковке.
Последний раз студентку колледжа видели в Черниковке.
В Уфе разыскивают 16-летнюю Эльзу Харисову, пропавшую еще 7 апреля.
Известно, что в уфимской Черниковке девочка училась в колледже. По словам сестры у пропавшей начались серьезные проблемы с учебой — не могла сдать сессию. Девочка предупреждала, что
В Уфе девочка жила с сестрой на улице Зорге. В столицу приехала из села Миништы, что в Дюрюлинском районе республики.
Приметы Эльзы: волосы каштанового цвета до плеч, глаза коричневые, телосложение обыкновенное, рост 164 см.
Была одета:
Всех узнавших Эльзу просят связаться с родственниками девочки по телефонам: 89191490719,89297536113.