СМИ: смертник в церкви Танты в Египте использовал пояс с тротилом
КАИР, 9 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова.
КАИР, 9 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова.
По имеющейся информации, снятые с камер видеонаблюдения кадры позволили следователям увидеть момент, когда смертник проник в церковь. Очевидцы рассказали, что мужчина 30 лет, одетый в коричневый пиджак и черные ботинки, прошел до первого ряда скамеек в главном зале церкви и сразу привел в действие взрывное устройство. Сообщается также, что зал церкви
Минздрав Египта к настоящему моменту подтвердил гибель 27 человек при взрыве в Танте, еще 78 пострадали. Египетские СМИ со ссылкой на медицинские источники сообщают о 30 погибших, по их данным, еще несколько пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии с ожогами и ранениями.
Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, десятки получили ранения. Позже
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