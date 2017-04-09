СМИ: смертник в церкви Танты в Египте использовал пояс с тротилом

По имеющейся информации, снятые с камер видеонаблюдения кадры позволили следователям увидеть момент, когда смертник проник в церковь. Очевидцы рассказали, что мужчина 30 лет, одетый в коричневый пиджак и черные ботинки, прошел до первого ряда скамеек в главном зале церкви и сразу привел в действие взрывное устройство. Сообщается также, что зал церкви Мар-Гиргис площадью порядка 600 квадратных метров вмещает более 100 сидячих мест.

Минздрав Египта к настоящему моменту подтвердил гибель 27 человек при взрыве в Танте, еще 78 пострадали. Египетские СМИ со ссылкой на медицинские источники сообщают о 30 погибших, по их данным, еще несколько пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии с ожогами и ранениями.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, десятки получили ранения. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. Среди погибших в этом теракте числятся 17 человек (шесть мусульман и 11 христиан), в том числе четверо сотрудников полиции, которые ценой своей жизни остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. В Александрии пострадали 47 человек.

В Египте объявлен трехдневный траур. Повсеместно усилены меры безопасности.