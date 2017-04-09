Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Госсекретарь США обратился к российским властям с призывом
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Последствия циклона «Дебби»
21:50 (мск), источник: РБК

В Стокгольме прошла акция памяти жертв теракта

Десятки тысяч людей собрались на площади Сергельсторг в центре Стокгольма, чтобы почтить память жертв теракта, который произошел 7 апреля. Об этом сообщает Aftonbladet.

Источник: AP 2017

По данным издания, акция получила название «манифестация любви». Организатор мероприятия Дэймон Расти сообщил, что свой интерес к акции в Facebook проявили более 30 тыс человек.

В 14:53 по местному времени (15:53 мск) участники манифестации почтили память погибших минутой молчания. Во время акции перед участниками выступил мэр Стокгольма Стен Нордин и многие медийные личности.

В Стокгольме 7 апреля грузовик въехал в людей, находившихся на тротуаре на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан у торгового центра Ahlens Mall. В результате случившегося, по информации полиции, погибли четыре человека. Еще 15 получили ранения.

Источники телеканала SVT и издания Aftonbladet сообщали, что по подозрению в совершении теракта были задержаны два человека. Собеседник Aftonbladet отмечал, что один из них —​ 39-летний гражданин Узбекистана. По словам источников издания, он признал свою вину в совершении наезда на пешеходов. Позже издание Expressen сообщило, что гражданина Узбекистана зовут Рахмат Акилов.

Полиция Швеции 8 апреля официально сообщила о задержании одного подозреваемого — водителя грузовика. Позднее телеканал SVT со ссылкой на заявление прокуратуры сообщил, что в рамках расследования дела о теракте был задержан еще один человек, которого «подозревают в террористическом убийстве».

Комментарии
5
Плюю на Путю Путлер
Рязанский сахар снова в действии! Кое кому выгодно, чтобы везде был террор! Предвыборная компания 2018 началась!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Кошмарить ЕС - мы только начали ! :-) Ваше дело - кашу заварить - наше дело - в эту кашу наплевать! :-)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Эдуард Иванов
Навальному конечно:))))) да какая на хрен разница, Начальный-навальный......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Маски сброшены»: как в России отреагировали на авиаудар в Сирии
Тиллерсон и Хейли выступили с разными взглядами на будущее Асада
Минск и Москва договорились о выделении кредита на $1 млрд
Эрдоган: Европа ответит за «несправедливое отношение» к Турции
Тиллерсон: США не собираются свергать руководство КНДР
ЦСКА потерял очки в матче с «Краснодаром»
СМИ: смертник в Египте использовал пояс с тротилом
Спорт
Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь