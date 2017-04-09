В Стокгольме прошла акция памяти жертв теракта

По данным издания, акция получила название «манифестация любви». Организатор мероприятия Дэймон Расти сообщил, что свой интерес к акции в Facebook проявили более 30 тыс человек.

В 14:53 по местному времени (15:53 мск) участники манифестации почтили память погибших минутой молчания. Во время акции перед участниками выступил мэр Стокгольма Стен Нордин и многие медийные личности.

В Стокгольме 7 апреля грузовик въехал в людей, находившихся на тротуаре на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан у торгового центра Ahlens Mall. В результате случившегося, по информации полиции, погибли четыре человека. Еще 15 получили ранения.

Источники телеканала SVT и издания Aftonbladet сообщали, что по подозрению в совершении теракта были задержаны два человека. Собеседник Aftonbladet отмечал, что один из них —​ 39-летний гражданин Узбекистана. По словам источников издания, он признал свою вину в совершении наезда на пешеходов. Позже издание Expressen сообщило, что гражданина Узбекистана зовут Рахмат Акилов.

Полиция Швеции 8 апреля официально сообщила о задержании одного подозреваемого — водителя грузовика. Позднее телеканал SVT со ссылкой на заявление прокуратуры сообщил, что в рамках расследования дела о теракте был задержан еще один человек, которого «подозревают в террористическом убийстве».