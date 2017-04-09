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22:07 (мск), источник: РИА Новости

В Осло подозреваемого в закладке бомбы россиянина помог задержать охранник

МУРМАНСК, 9 апр — РИА Новости. Охранник парковки в районе Грёнланн в центре Осло сообщил в субботу вечером в полицию о подозрительном молодом человеке со странным предметом в руках, после чего юноша был задержан, а предмет оказался примитивным взрывным устройством, сообщает телекомпания NRK.

Источник: Reuters

Журналисты выяснили, что Фуат Бас в субботу около 22.00 (23.00 мск) заметил молодого человека, который стоял на коленях за одной из машин и что-то упаковывал. «Это было что-то большое. Я немного занервничал и подумал о том, что это мог быть гашиш или какое-то другое вещество. Я обратил внимание, что парень очень испугался, увидев меня», — рассказал свидетель в интервью телекомпании.

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Бас пояснил, что в этом районе Осло покупка и продажа наркотиков — отнюдь не редкий случай, однако те продавцы, которых он видел, так не пугались, как молодой человек, которого он встретил в тот вечер.

Через некоторое время Бас заметил патруль полиции и предупредил стражей порядка о подозрительном юноше и о том, что у него с собой, возможно, 5−6 килограммов гашиша. Охранник указал направление, в котором ушел молодой человек, что позволило быстро его обнаружить. Сам охранник отправился в ближайшее кафе и продолжал следить за происходящим, пока не увидел, как юношу задержала полиция.

Бас также рассказал о том, что сильно испугался, когда узнал, что у молодого парня с собой был не гашиш, а самодельное взрывное устройство. «Я же был рядом. А если бы он его подорвал… В дрожь бросает», — признался главный свидетель.

Бас заслужил похвалу и благодарность министра юстиции королевства.

То, как полиция справилась с возникшей в субботу ситуацией, заслуживает наивысшей похвалы, но также стоит отметить и помощь обычного жителя, который быстро отреагировал и предупредил полицию.
Вилли Амундсен
Министр юстиции Норвегии
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