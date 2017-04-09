Полиция Львова обезвредила самодельное взрывное устройство, заложенное в частном дворе
Личности злоумышленников пока не установлены.
Личности злоумышленников пока не установлены.
КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Житель Львова обнаружил в собственном дворе неизвестный предмет, который оказался самодельным взрывным устройством. Об этом сообщила
Установлено, что находка является самодельным взрывным устройством. Правоохранители обезвредили его и направили на экспертизу.
По факту инцидента открыто уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Личности злоумышленников пока не установлены.