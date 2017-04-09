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22:31 (мск), источник: ТАСС

Полиция Львова обезвредила самодельное взрывное устройство, заложенное в частном дворе

Личности злоумышленников пока не установлены.

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Житель Львова обнаружил в собственном дворе неизвестный предмет, который оказался самодельным взрывным устройством. Об этом сообщила пресс-служба львовской полиции.

Установлено, что находка является самодельным взрывным устройством. Правоохранители обезвредили его и направили на экспертизу.
Пресс-служба львовской полиции

По факту инцидента открыто уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Личности злоумышленников пока не установлены.

Комментарии
1
Эдуард Иванов
Путин подложил. Не меньше.
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