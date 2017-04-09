В Египте ввели чрезвычайное положение

Оно будет действовать три месяца. В специальном обращении к нации глава государства объяснил, что вынужден пойти на эту меру в связи с произошедшими терактами, в которых погибли более 40 человек.

Ранее 9 апреля соболезнования в связи гибелью людей выразил президент России Владимир Путин.

9 апреля в Египте произошли четыре взрыва: в городе Танте террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм, позднее сработала еще одна бомба. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).