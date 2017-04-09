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9 апреля, источник: Lenta.Ru

В Египте ввели чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на три месяца ввел в стране режим чрезвычайного положения, об этом сообщает Reuters. В специальном обращении к нации глава государства объяснил, что вынужден пойти на эту меру в связи с произошедшими терактами, в которых погибли более 40 человек.

Источник: AP 2017

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Reuters.

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Оно будет действовать три месяца. В специальном обращении к нации глава государства объяснил, что вынужден пойти на эту меру в связи с произошедшими терактами, в которых погибли более 40 человек.

Ранее 9 апреля соболезнования в связи гибелью людей выразил президент России Владимир Путин.

9 апреля в Египте произошли четыре взрыва: в городе Танте террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм, позднее сработала еще одна бомба. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Комментарии
4
Vadym Kachyrovskiy
Не все граждане Украины такие....есть нормальные...им что делать?
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Чиж
Жаль людей гибнущих, страдающих без всякой вины! А ведь виноваты ведь организаторы всего этого массового хаоса в Мире. Они, начавшие хаос не остановились ещё, а разворачиваются и на другие места!
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Чиж
Так Вы ведь годами терпели уродов,вот и вырастили в плясках себе власть.Меняйте теперь! Европпа рядом,путь открыли,хотели ведь туда.
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