Житель Львова нашел во дворе самодельную бомбу — полиция

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Во Львове местный житель обнаружил у себя во дворе самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает местная полиция.

Согласно информации, взрывное устройство обезвредили эксперты-взрывотехники, открыто уголовное дело.

Сообщается, что утром в воскресенье 41-летний житель Львова сообщил на оперативную линию полиции о том, что на собственном дворе обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство.