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01:41 (мск), источник: Мослента

СК возбудил уголовное дело после нападения на курсантку МВД

Девушка была госпитализирована с ножевым ранением.

Источник: РИА "Новости"
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения на курсантку первого курса МВД России в центре Москвы, которое было совершено днем в воскресенье, 9 апреля. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления ведомства по столице.

«По версии следствия, днем 9 апреля 2017 года неизвестный мужчина, находясь вблизи дома, расположенного по Петроверигскому переулку в городе Москве, догнал курсантку первого курса МВД России и нанес ей удар в область живота острым предметом, причинив ей проникающее колото-резанное ранение. После чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Девушка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

В настоящее время ведется розыск преступника.

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