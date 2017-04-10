СК возбудил уголовное дело после нападения на курсантку МВД

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения на курсантку первого курса МВД России в центре Москвы, которое было совершено днем в воскресенье, 9 апреля. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления ведомства по столице.

«По версии следствия, днем 9 апреля 2017 года неизвестный мужчина, находясь вблизи дома, расположенного по Петроверигскому переулку в городе Москве, догнал курсантку первого курса МВД России и нанес ей удар в область живота острым предметом, причинив ей проникающее колото-резанное ранение. После чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Девушка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

В настоящее время ведется розыск преступника.