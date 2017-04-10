В Приморье задержана дама с гашишем

Полицейские обнаружили в сумке автолюбительницы полиэтиленовый пакет, в котором находился шприц и шесть упаковок с наркотиком.

Установлено, что в одноразовом шприце находилось гашишное масло, а в пакетах — смесь табака с гашишным маслом. Общая масса наркотического вещества превысила 22,5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

По факту незаконного оборота наркотиков следователями отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.