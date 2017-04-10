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03:30 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье задержана дама с гашишем

В Приморье на 387 км федеральной трассы А-370 «Хабаровск-Владивосток» полицейские задержали женщину с наркотиками, сообщает ИА «Дейта».

Полицейские обнаружили в сумке автолюбительницы полиэтиленовый пакет, в котором находился шприц и шесть упаковок с наркотиком.

Установлено, что в одноразовом шприце находилось гашишное масло, а в пакетах — смесь табака с гашишным маслом. Общая масса наркотического вещества превысила 22,5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

По факту незаконного оборота наркотиков следователями отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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