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03:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Туристы из Приморья бежали от землетрясения на Филлипинах

Туристы из Владивостока были вынуждены прервать свой отпуск на филлипинском курорте Анилао из-за землетрясения. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на Филиппинах в субботу, 8 апреля. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков располагался в море в 91 километрах к югу от Манилы на глубине 80 километров от поверхности.

Во время землетрясения на филлипинских курортах находилось большое количество туристов. В том числе группа туристов из Владивостока находилась на популярном дайверском курорте Анилао (штат Батангас, остров Лусон).

 — Мы как раз были на дайвинге, когда услышали громкие звуки, похожие на взрывы, — рассказывает подводный видеооператор из Владивостока Дмитрий Рудась. — Вернувшись, мы обнаружили, что на территорию отеля упало (скатилось с горы) несколько крупных камней размером с автомобиль. Наши близкие, которые оставались в отеле, пока мы ныряли, были очень напуганы. Всего в нашей группе пятеро взрослых и двое детей. В конце концов мы решили прервать отпуск и уехать, хоть это было очень обидно, поскольку отныряли мы только два дня из запланированных семи. Но безопасность, разумеется, дороже.

По словам Дмитрия, о пострадавших в районе Анилао информации нет.

Вечером 9 апреля группа туристов, о которых идет речь, находилась в аэропорту Манилы в ожидании самолета во Владивосток.

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