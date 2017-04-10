Туристы из Приморья бежали от землетрясения на Филлипинах

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на Филиппинах в субботу, 8 апреля. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков располагался в море в 91 километрах к югу от Манилы на глубине 80 километров от поверхности.

Во время землетрясения на филлипинских курортах находилось большое количество туристов. В том числе группа туристов из Владивостока находилась на популярном дайверском курорте Анилао (штат Батангас, остров Лусон).

— Мы как раз были на дайвинге, когда услышали громкие звуки, похожие на взрывы, — рассказывает подводный видеооператор из Владивостока Дмитрий Рудась. — Вернувшись, мы обнаружили, что на территорию отеля упало (скатилось с горы) несколько крупных камней размером с автомобиль. Наши близкие, которые оставались в отеле, пока мы ныряли, были очень напуганы. Всего в нашей группе пятеро взрослых и двое детей. В конце концов мы решили прервать отпуск и уехать, хоть это было очень обидно, поскольку отныряли мы только два дня из запланированных семи. Но безопасность, разумеется, дороже.

По словам Дмитрия, о пострадавших в районе Анилао информации нет.

Вечером 9 апреля группа туристов, о которых идет речь, находилась в аэропорту Манилы в ожидании самолета во Владивосток.