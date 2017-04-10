Туристы из Приморья бежали от землетрясения на Филлипинах
Туристы из Владивостока были вынуждены прервать свой отпуск на филлипинском курорте Анилао
Туристы из Владивостока были вынуждены прервать свой отпуск на филлипинском курорте Анилао
Напомним, что землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на Филиппинах в субботу, 8 апреля. По данным
Во время землетрясения на филлипинских курортах находилось большое количество туристов. В том числе группа туристов из Владивостока находилась на популярном дайверском курорте Анилао (штат Батангас, остров Лусон).
— Мы как раз были на дайвинге, когда услышали громкие звуки, похожие на взрывы, — рассказывает подводный видеооператор из Владивостока Дмитрий Рудась. — Вернувшись, мы обнаружили, что на территорию отеля упало (скатилось с горы) несколько крупных камней размером с автомобиль. Наши близкие, которые оставались в отеле, пока мы ныряли, были очень напуганы. Всего в нашей группе пятеро взрослых и двое детей. В конце концов мы решили прервать отпуск и уехать, хоть это было очень обидно, поскольку отныряли мы только два дня из запланированных семи. Но безопасность, разумеется, дороже.
По словам Дмитрия, о пострадавших в районе Анилао информации нет.
Вечером 9 апреля группа туристов, о которых идет речь, находилась в аэропорту Манилы в ожидании самолета во Владивосток.