Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
СМИ: Питерский смертник странно себя вел перед терактом
Пескову задали вопрос об отказе России перехватить ракеты США
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ об ответе РФ на удар США по Сирии: Сил мало
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
04:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев

Неизвестный хакер взломал систему безопасности Далласа и получил удаленный доступ к управлению 156 городским сиренам, которые включал на полную громкость. Перепуганные жители города пытались массово дозвониться в службу спасения и выяснить, что происходит. Всего было сделано около 4,4 тысячи звонков.

Источник: Reuters
Читайте также
Хакеры отправили от имени New York Post призывы славить Трампа

Неизвестный хакер взломал систему безопасности Далласа (штат Техас) и получил удаленный доступ к управлению 156 городским сиренам, которые включал на полную громкость. Об этом сообщает USA Today.

Как отмечается в материале издания, предупреждающие о угрозах и природных катастрофах устройства работали в ночь на субботу с 11 вечера до часу ночи. Хакер включал каждую сирену по 60 раз.

Перепуганные жители города пытались массово дозвониться в службу спасения и выяснить, что происходит. Всего было сделано около 4,4 тысячи звонков, а время ожидания ответа увеличилось с десяти секунд до шести минут.

Мэр Далласа Майк Ролингс (Mike Rawlings) заявил, что неизвестный хакер пытался вывести из строя систему экстренного оповещения, и пообещал, что «город отыщет виновных и предаст их суду». «Это еще один серьезный пример того, почему нам необходимо обновить технологическую инфраструктуру нашего города и улучшить ее защиту», — добавил Ролингс.

Однако, по словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям Далласа Рокки Ваза (Rocky Vaz), найти хакера будет нелегко: о кибервзломщике известно только то, что он скрывается в черте города. «Пройдет очень много времени, пока мы найдем виновного», — подытожил он.

Городские сирены вновь заработают в штатном режиме в понедельник днем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Тиллерсон и Хейли выступили с разными взглядами на будущее Асада
Белоруссия рассчитывает получить от России около $1 млрд
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
Ожидается ряд изменений в Правилах дорожного движения
Близ Ванкувера погибли люди из-за обрушения снежного карниза
Маккейн частично возложил вину за химатаку в Сирии на Белый дом
В Египте ввели чрезвычайное положение
Спорт
Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь