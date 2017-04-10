Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
"Это сигнал, предупреждение": глава МИД Франции об ударе США
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
В моду вошла седина, но необычная (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
04:59 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье поджигателя сухой травы поймали на месте происшествия

Житель села Нестеровка двигался на своем автомобиле по автодороге Сибирцево — Комиссарово, затем остановился, и вдоль обочины примерно в 1 километре от села Нестеровка поджёг сухую траву. Представителям контрольно-патрульной группы виновник происшедшего возгорания пояснил, что выжигал сухую траву для пастбища своего скота. Теперь мужчине грозит штраф в размере до 4000 тысяч рублей.

9 апреля в Пограничном муниципальном районе контрольно-патрульная группа, в состав которой вошли инспекторы отдела надзорной деятельности, сотрудники полиции, а также представители отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при местной администрации, осуществляла патрулирование лесных массивов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате проводимой работы членами межведомственной группы был выявлен факт выжигания сухой растительности жителем села Нестеровка. Мужчина двигался на своем автомобиле по автодороге Сибирцево — Комиссарово, затем остановился, и вдоль обочины примерно в 1 километре от села Нестеровка поджёг сухую траву. Представителям контрольно-патрульной группы виновник происшедшего возгорания пояснил, что выжигал сухую траву для пастбища своего скота. В отношении правонарушителя возбуждено административное дело. Теперь мужчине грозит штраф в размере до 4000 тысяч рублей.

Стоит отметить, что всего с момента введения на территории Приморья особого противопожарного режима в Пограничном муниципальном районе сотрудниками отдела надзорной деятельности за нарушение требований пожарной безопасности было привлечено 36 граждан.

Также в ходе данного рейдового мероприятия с местными жителями сёл Бойкое, Богуславка, Духовское, Украинка и Сергеевка специалисты государственного пожарного надзора провели подворовые обходы и разъяснительные беседы. Сотрудники МЧС в очередной раз напомнили гражданам о введении на территории Приморского края особого противопожарного режима и призвали их строго соблюдать правила пожарной безопасности. Всем инструктируемым вручались памятки.

Сотрудники МЧС подчёркивают, палы травы не так уж и безобидны — они могут привести к масштабным пожарам и последствиям: создать угрозу перехода огня на жилые здания, а также угрожать жизни людей, лесных обитателей и заповедной растительности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Певец впервые открыто признал, что является геем
Взрыв в Ростове-на-Дону: первые кадры с места происшествия
Певец впервые открыто признал, что является геем
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Белоруссия рассчитывает получить от России около $1 млрд
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
Ожидается ряд изменений в Правилах дорожного движения
Близ Ванкувера погибли люди из-за обрушения снежного карниза
Маккейн частично возложил вину за химатаку в Сирии на Белый дом
В Египте ввели чрезвычайное положение
Спорт
Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь