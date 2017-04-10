Шубу стащили у хабаровской студентки

Потерпевшая отлучилась по срочным делам, а злоумышленника оставила в квартире вместе со своей престарелой матерью. Когда пенсионерка вышла из комнаты, фигурант взял с вешалки норковую шубу и скрылся. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Потерпевшая пыталась уладить ситуацию миром. Она несколько раз звонила злоумышленнику и предлагала вернуть деньги за шубу. Однако мужчина не откликнулся на ее предложение. Меховое изделие он уже продал, а полученные деньги потратил.