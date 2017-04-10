Шубу стащили у хабаровской студентки
В Хабаровске к студентке колледжа пришел в гости дальний знакомый.
В Хабаровске к студентке колледжа пришел в гости дальний знакомый.
Потерпевшая отлучилась по срочным делам, а злоумышленника оставила в квартире вместе со своей престарелой матерью. Когда пенсионерка вышла из комнаты, фигурант взял с вешалки норковую шубу и скрылся. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Потерпевшая пыталась уладить ситуацию миром. Она несколько раз звонила злоумышленнику и предлагала вернуть деньги за шубу. Однако мужчина не откликнулся на ее предложение. Меховое изделие он уже продал, а полученные деньги потратил.
После месяца уговоров девушка обратилась в полицию. Фигуранта задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее злоумышленник был судим за разбой, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на