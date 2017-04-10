19-летнего активиста в Иркутске заподозрили в оскорблении чувств верующих

Уголовное дело возбуждено против 19-летнего иркутянина, опубликовавшего в социальной сети пост, оскорбляющий чувства верующих, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Юноше грозит наказание до одного года лишения свободы. Следователи провели в его квартире обыск и изъяли компьютер. Молодой человек дал признательные показания.

«Медиазона» пишет со ссылкой на правозащитников, что подозреваемого зовут Дмитрий Литвин — он член оппозиционного «Совета несогласных». Его и еще восьмерых активистов ранее увезли на допросы по делу о несанкционированных митингах.