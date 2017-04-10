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05:18 (мск), источник: VLADNEWS

Автолюбитель сбил двух школьниц одним ударом во Владивостоке

Девочки вышли погулять.

Источник: VLADNEWS

Владивостокский автомобилист сбил двух школьниц одним ударом на пешеходном переходе около дома № 30 «а, строение 2 по улице Толстого. Наезд произошел около 14:30 в субботу, 8 апреля, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Известно, что 47-летний водитель автомобиля Toyota Vanguard ехал с проспекта Красного Знамени. При повороте налево на улицу Фонвизина автомобилист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух девочек-подростков, которые вышли погулять (несовершеннолетние были без сопровождения взрослых).

В результате наезда 13-летняя потерпевшая получила дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей затылочной области, а ее 14-летняя подружка — сотрясение головного мозга, а также ушибы левой руки и мягких тканей затылка. Обе направлены на амбулаторное лечение.

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