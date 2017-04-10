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05:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Чиновницу за ускоренную выдачу заключения о готовности детсада осудили в Хабаровском крае

Суд приговорил её к штрафу в 300 тысяч рублей и лишил на 2 года права занимать должности в госучреждениях.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 апреля, AmurMedia.

Бикинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главного специалиста территориального отдела управления государственного строительного надзора главного контрольного управления правительства Хабаровского края. Чиновница за взятку в ускоренные сроки выдала заключение о готовности строительного объекта. Суд приговорил её к штрафу в 300 тысяч рублей и лишил права два года занимать должности в госучреждениях, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получением должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица).

Суд установил, что подсудимая в период с августа 2014 года по 10 сентября 2015 года в силу должностных обязанностей неоднократно выезжала в г. Бикин для проверки хода строительства детского сада на 115 мест.

Представитель подрядной организации, возводящей детский сад, попросил подсудимую за денежное вознаграждение в ускоренные сроки провести выездную проверку и выдать соответствующий акт и заключение о готовности объекта.

Подсудимая, руководствуясь корыстными побуждениями, 12 октября 2015 года составила распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки объекта капитального строительства «Детский сад на 115 мест по ул. Проезжей в г. Бикин», подписала его у заместителя начальника контрольного управления и направила в адрес подрядной организации.

Два дня спустя, 14 октября, она приехала в г. Бикин, получила от представителя подрядной организации 100 тысяч рублей, затем провела инспектирование строительного объекта и через шесть дней выдала положительный акт итоговой проверки.

Суд приговорил подсудимую к штрафу в 300 тысяч рублей и лишил ее на 2 года права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях, организациях, предприятиях и органах местного самоуправления.

В отношении представителя подрядной организации возбуждено и расследуется уголовное дело.

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