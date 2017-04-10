Генпрокуратура проверит готовность регионов ДФО к лесным пожарам

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской охарактеризовал как крайне плохую организацию подготовки к началу пожароопасного периода на Дальнем Востоке и в Забайкалье, а также нынешнюю работу регионов. По его словам, министерство уже обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать обстановку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году в десятки раз больше площадь возгораний по сравнению с прошлым годом — это и Амурская область, и Забайкальский край, — заявил Сергей Донскойв ходе рабочей поездки в Калужскую область. — Мы опять приходим к ситуации, которая была в 2015 году, когда не успели развернуть технику, силы. Работа из ряда вон плохо организована».

Глава Минприроды РФ добавил, что пожарный сезон, судя по прогнозу погоды, лишь начинается, и он бы хотел, чтобы власти в регионах организовывались более активно.

На данный момент министерство уже направило обращение в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать работу ряда регионов страны по подготовке к началу пожароопасного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко назвал близкой к катастрофической обстановку с лесными пожарами в Амурской области и Еврейской автономной области. В международной экологической организации считают, что ситуация в указанных регионах Дальнего Востока развивается раньше и стремительней, нежели чем за последние 15 лет.

Согласно последним данным департамента лесного хозяйства по ДФО, к утру пятницы, 7 апреля, на территории Амурской области действовали 10 пожаров, в Еврейской автономии — 3 пожара, в Хабаровском крае — 1 пожар. С начала пожароопасного периода возникло 147 лесных пожаров на площади в 37,5 тыс. гектара, из которых 20,9 тыс. гектара приходится на ЕАО и 14,6 тыс. гектара — на Приамурье.