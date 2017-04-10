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05:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Киренского водитель сбил пьяного пешехода

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В Красноярске на ул. Киренского иномарка сбила пешехода. Пьяный мужчина выбежал на проезжую часть перед автобусом. Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

Около остановки «Поликлиника» пешеход уверенно вышел на дорогу, не убедившись в том, что за автобусом нет машин. В результате мужчина попал под иномарку, которая ехала во втором ряду. На кадрах видно, что пострадавший шатался и неуверенно шел по тротуару.

В ГИБДД прокомментировали, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП мужчину с травмами доставили в больницу. Очевидцы утверждают, что в районе остановки по ул. Киренского пешеходы часто игнорируют правила дорожного движения и перебегают дорогу в неположенном месте.

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