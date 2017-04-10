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05:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Четыре человека погибли на пожаре в Нижнеудинском районе

Жителей Иркутской области просят сообщать о неблагополучных соседях, чтобы предупредить возникновение пожаров.

Четыре человека погибли во время пожара на участке Загорье Нижнеудинского района. Как 10 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного накануне около полуночи. К моменту прибытия первого подразделения пожарных деревянный двухквартирный дом был полностью охвачен огнем. Из квартиры, в которой начался пожар, соседям удалось спасти мужчину, из квартиры в другой части дома была спасена пожилая женщина.

По словам свидетелей, стало известно, что в одной из квартир весь день шло застолье. Возможно, состояние алкогольного опьянения и сна могло повлиять на трагичный исход пожара. «В настоящее время рассматривается несколько причин его возникновения, в том числе версия о неосторожном обращении с огнем. Убедительно просим граждан быть предельно внимательными и своевременно информировать надзорные и правоохранительные органы об асоциальном образе жизни проживающих рядом для проведения профилактической работы с ними. Зачастую при пожаре возникает угроза рядом стоящим жилым домам и, соответственно, жизни других людей», — отметил начальник отдела надзорной деятельности по Нижнеудинскому району Юрий Трунев.

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области сообщила, что по факту пожара проводится доследственная проверка.

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