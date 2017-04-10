СМИ сообщили о действии террориста в Стокгольме по «приказу» ИГИЛ

По данным издания, такое заявление он сделал на одном из допросов, добавив, что является сторонником «Исламского государства». «Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены», — привел источник газеты слова Акилова, отметив, что террорист назвал теракт «бомбежкой в ответ на бомбежку его страны».

Теракт в Стокгольме произо​шел 7 апреля у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. Грузовик въехал в толпу людей, стоявших на тротуаре. Жертвами теракта стали 4 человека, еще 15 получили ранения.

На следующий день после теракта, 8 апреля, шведская полиция сообщила, что задержала предполагаемого исполнителя теракта. По данным телеканала SVT и издания Aftonbladet, было задержано два человека. Одним из них оказался Акилов, который, по словам источников издания Aftonbladet, признал свою вину в совершении наезда на пешеходов. Шведская полиция позднее подтвердила задержание второго подозреваемого, но никаких подробностей не сообщила.

После задержания Акилова Aftonbladet писала, что на его странице в Facebook обнаружены пропагандистские фильмы «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).