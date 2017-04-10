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06:33 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о действии террориста в Стокгольме по «приказу» ИГИЛ

Подозреваемый в исполнении теракта в Стокгольме 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов действовал по «приказу» ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet со ссылкой на источники.

Источник: AP 2017

По данным издания, такое заявление он сделал на одном из допросов, добавив, что является сторонником «Исламского государства». «Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены», — привел источник газеты слова Акилова, отметив, что террорист назвал теракт «бомбежкой в ответ на бомбежку его страны».

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Теракт в Стокгольме произо​шел 7 апреля у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. Грузовик въехал в толпу людей, стоявших на тротуаре. Жертвами теракта стали 4 человека, еще 15 получили ранения.

На следующий день после теракта, 8 апреля, шведская полиция сообщила, что задержала предполагаемого исполнителя теракта. По данным телеканала SVT и издания Aftonbladet, было задержано два человека. Одним из них оказался Акилов, который, по словам источников издания Aftonbladet, признал свою вину в совершении наезда на пешеходов. Шведская полиция позднее подтвердила задержание второго подозреваемого, но никаких подробностей не сообщила.

После задержания Акилова Aftonbladet писала, что на его странице в Facebook обнаружены пропагандистские фильмы «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Комментарии
4
А Б
Террорист совершил преступление, за которое должен быть наказан по всей строгости законов страны, в которой совершил своё преступление. Но в то же время он назвал мотив своих действий - продолжение бомбардировок в Сирии, которые, наряду с США, ведут и ВС РФ.
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Иван Петров
Это не мешает ей быть третьесортной, уважаемый АБ.
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А Б
Уважаемый Иван, к Вашему сведению, Aftonbladet - это самая крупная ежедневная газета в Скандинавии и одна из крупнейших газет в странах Северной Европы. :)
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