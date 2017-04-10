На выходных природные пожары зафиксировали в двух районах Хабаровского края

Общая площадь возгораний составила 203 гектара. Лесоохрана ликвидировала все пожары в течение суток. В тушении задействовали 85 сотрудников и 15 единиц техники, в том числе три воздушных судна, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Все пожары возникли в непосредственной близости от населенных пунктов. В районе имени Лазо они были всего в четырех километрах от поселка Дурнин и села Васильевка. То есть, очевидно, что лес подожгло местное население», — отметил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда краевого управления лесами Сергей Бутин.

Напомним, пожароопасный сезон в Хабаровском крае открыли 3 апреля.