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06:45 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Один человек пострадал и 40 были эвакуированы из-за пожара в доме на Дмитровском шоссе

Один человек пострадал и 40 были эвакуированы из-за пожара в доме на Дмитровском шоссе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС Москвы.

Источник: РИА "Новости"
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«10 апреля 5:05 минут в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, д. 32, корп. 3, где по предварительной информации в подвале 4-этажного жилого дома произошла разгерметизация газобаллонного оборудования с последующим возгоранием строительного мусора на общей площади 1 кв. м. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. В целях безопасности из здания было эвакуировано около 40 человек. Один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.

В 05:23 возгорание было ликвидировано. Жильцы вернулись в свои квартиры.

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