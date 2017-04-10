Один человек пострадал и 40 были эвакуированы из-за пожара в доме на Дмитровском шоссе
Один человек пострадал и 40 были эвакуированы
Один человек пострадал и 40 были эвакуированы
«10 апреля 5:05 минут в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, д. 32, корп. 3, где по предварительной информации в подвале 4-этажного жилого дома произошла разгерметизация газобаллонного оборудования с последующим возгоранием строительного мусора на общей площади 1 кв. м. Незамедлительно к месту пожара выехали
В 05:23 возгорание было ликвидировано. Жильцы вернулись в свои квартиры.