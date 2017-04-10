Под Омском пьяный водитель устроил лобовое — погиб пассажир

Прибывшие на место происшествия госавтоиснпекторы установили, что 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva двигался по трассе Омск — Тара. В районе 224 километра он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ИЖ-2126. 36-летнему водителю «Оды» в результате аварии понадобилась помощь медиков, а его 26-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП.

Как установили полицейские, водитель иномарки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии проводится проверка.