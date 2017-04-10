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07:39 (мск), источник: Newtimes.kz

Три рейса задержаны в аэропорту Алматы

В международном аэропорту Алматы задерживаются три рейса, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Источник: Newtimes.kz

В международном аэропорту Алматы задерживаются три рейса, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

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По состоянию на 10 апреля 08:00 в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:

-KC139 Алматы-Тбилиси (Тех.причина) Эйр Астана;.

-Z92115 Алматы-Шымкент-Атырау (Позднее прибытие самолета) Бек Эйр;.

-KC913 Алматы-Стамбул (Тех.причина) Эйр Астана.

«В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 5000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — говорится в сообщении.

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