Три рейса задержаны в аэропорту Алматы
В международном аэропорту Алматы задерживаются три рейса, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В международном аэропорту Алматы задерживаются три рейса, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В международном аэропорту Алматы задерживаются три рейса, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По состоянию на 10 апреля 08:00 в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:
-KC139
-Z92115
-KC913
«В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 5000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — говорится в сообщении.