Шесть человек в Братске лишились денег, доверившись мошенникам

Шесть человек в Братске за три дня стали жертвами мошенников. Как 8 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 26-летняя братчанка заявила, что днем ранее неизвестные преступники похитили у нее 4 тысяч рублей. Выяснилось, что потерпевшей на личную страницу в одной из социальных сетей пришло сообщение со взломанной страницы ее знакомой с просьбой занять денег. Что потерпевшая и сделала, после чего поняла, что стала жертвой обманщиков.

Разместившая объявление о продаже земельного участка на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений 64-летняя пенсионерка лишилась 73,5 тысяч рублей, доверившись злоумышленнице. Мошенница сообщила потерпевшей, что хочет внести предоплату, и попросила подключить её номер телефона к мобильному банку, после чего денежные средства были списаны.

Полиция напоминает, что в социальных сетях к вам могут обращаться мошенники под видом ваших близких и знакомых. Также будьте осторожными при переводе предоплаты, так как вы не получаете никакой гарантии, что ваши деньги не окажутся в руках у аферистов.