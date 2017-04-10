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06:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Шесть человек в Братске лишились денег, доверившись мошенникам

В Братске девушка перевела 4 тыс. рублей мошенникам, которые прикинулись ее знакомой.

Шесть человек в Братске за три дня стали жертвами мошенников. Как 8 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 26-летняя братчанка заявила, что днем ранее неизвестные преступники похитили у нее 4 тысяч рублей. Выяснилось, что потерпевшей на личную страницу в одной из социальных сетей пришло сообщение со взломанной страницы ее знакомой с просьбой занять денег. Что потерпевшая и сделала, после чего поняла, что стала жертвой обманщиков.

Разместившая объявление о продаже земельного участка на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений 64-летняя пенсионерка лишилась 73,5 тысяч рублей, доверившись злоумышленнице. Мошенница сообщила потерпевшей, что хочет внести предоплату, и попросила подключить её номер телефона к мобильному банку, после чего денежные средства были списаны.

Полиция напоминает, что в социальных сетях к вам могут обращаться мошенники под видом ваших близких и знакомых. Также будьте осторожными при переводе предоплаты, так как вы не получаете никакой гарантии, что ваши деньги не окажутся в руках у аферистов.

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