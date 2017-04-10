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07:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Водитель, слетевший с моста в Хабаровске, родился в рубашке — врачи

Мужчина не только остался жив после жуткой аварии, но и обошелся без серьезных травм.

Хабаровск, 10 апреля, AmurMedia.

Горожанин, слетевший накануне с автомобильной развязки в Первом микрорайоне Хабаровска, отделался легким испугом: мужчина не только остался жив после страшной аварии, но и избежал серьезных травм, сообщила корр. ИА AmurMedia заместитель главного врача краевой клинической больницы № 2 Наталья Гараева.

Напомним, легковой автомобиль потерял управление и слетел с развязки в Первом микрорайоне Хабаровска в минувшую субботу днем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам водитель иномарки. Предварительно медики диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение краевой клинической больницы № 2.

— Мужчина изначально поступил к нам в удовлетворительном состоянии с ясным сознанием. Мы провели необходимое обследование. Спиральная компьютерная томография выявила у горожанина сотрясение головного мозга. Никаких других серьезных травм у него нет. Уже на следующий день после поступления пациента перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. В настоящее время состояние мужчины удовлетворительное. Можно сказать, что после такой страшной аварии горожанин отделался лишь легким испугом. Еще день-два за ним понаблюдаем, и пациент будет готов к выписке, — отметила Наталья Гараева.

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