Водитель, слетевший с моста в Хабаровске, родился в рубашке — врачи
Мужчина не только остался жив после жуткой аварии, но и обошелся без серьезных травм.
Мужчина не только остался жив после жуткой аварии, но и обошелся без серьезных травм.
Хабаровск, 10 апреля, AmurMedia.
Горожанин, слетевший накануне с автомобильной развязки в Первом микрорайоне Хабаровска, отделался легким испугом: мужчина не только остался жив после страшной аварии, но и избежал серьезных травм, сообщила корр. ИА AmurMedia заместитель главного врача краевой клинической больницы № 2 Наталья Гараева.
Напомним, легковой автомобиль потерял управление и слетел с развязки в Первом микрорайоне Хабаровска в минувшую субботу днем. В результате
— Мужчина изначально поступил к нам в удовлетворительном состоянии с ясным сознанием. Мы провели необходимое обследование. Спиральная компьютерная томография выявила у горожанина сотрясение головного мозга. Никаких других серьезных травм у него нет. Уже на следующий день после поступления пациента перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. В настоящее время состояние мужчины удовлетворительное. Можно сказать, что после такой страшной аварии горожанин отделался лишь легким испугом. Еще