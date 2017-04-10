Водитель, слетевший с моста в Хабаровске, родился в рубашке — врачи

Хабаровск, 10 апреля, AmurMedia.

Горожанин, слетевший накануне с автомобильной развязки в Первом микрорайоне Хабаровска, отделался легким испугом: мужчина не только остался жив после страшной аварии, но и избежал серьезных травм, сообщила корр. ИА AmurMedia заместитель главного врача краевой клинической больницы № 2 Наталья Гараева.

Напомним, легковой автомобиль потерял управление и слетел с развязки в Первом микрорайоне Хабаровска в минувшую субботу днем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам водитель иномарки. Предварительно медики диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение краевой клинической больницы № 2.