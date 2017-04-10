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09:19 (мск), источник: VN.ru

В 21 тысячу рублей обошелся новосибирцу обед в фастфуде

Печально закончился для жителя Новосибирска поход в ресторан быстрого питания. Он стал жертвой кражи, совершенной жителем города Оби Новосибирской области. 38-летний ранее не судимый обчанин украл у новосибирца телефон и деньги.

В полицию обратился новосибирец, сообщивший, что, когда он находился в ресторане быстрого питания недалеко от станции метро «Красный Проспект», у него пропали деньги и сотовый телефон. Ущерб был оценен в 21 тысячу рублей.

Как пояснили корреспонденту VN.ru в правоохранительных органах, в ходе розыска удалось установить и задержать подозреваемого в краже. Им оказался 38-летний обчанин. «Ранее он не был судим. Следователи выяснили, что похищенный телефон мужчина продал в день совершения преступления, а деньги — потратил», — сообщили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении обчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Сейчас оперативники устанавливают место сбыта похищенного», — рассказали в полиции.

Напомним, что чуть более недели назад в городе Оби совершено ограбление точки быстрого питания на остановке «Рынок Обской». Около четырех утра в помещение закусочной зашли двое молодых людей в масках, один из них напал на продавца и вытащил из кассы порядка трех тысяч рублей. Через несколько часов оперативникам удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний житель города Обь, ранее уже имевший судимость за угон автомобиля.

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