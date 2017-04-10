Полицейские нашли подозреваемых в убийстве пропавшего жителя Костанайской области
Причиной убийства послужили неприязненные отношения между ними.
Причиной убийства послужили неприязненные отношения между ними.
Полицейскими Костанайской области раскрыто два тяжких преступления, передает Zakon.kz со ссылкой на
Сотрудниками ДВД Костанайской области раскрыто убийство 29-летнего жителя Мендыкаринского района. Ранее сообщалось, что в середине марта на автодороге
В результате комплекса
Причиной убийства послужили неприязненные отношения между ними. Еще одно преступление раскрыто сотрудниками УВД города Рудного. 3 апреля 50-летняя женщина обнаружила в квартире тело своего 76-летнего отца с множественными телесными повреждениями.
В ходе
По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по статье 106 УК ч.3 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».