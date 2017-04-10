Семья из Иркутской области погибла в ДТП с бензовозом под Красноярском

ДТП, унесшее жизни трех жителей Иркутской области, произошла на 985-м км автодороги Р255 «Сибирь» под Красноярском. 28-летний водитель автомобиля Nissan Murano выехал на полосу встречного движения и врезался в бензовоз Mercedes. От полученных травм 3-летняя дочь водителя иномарки умерла на месте происшествия. Родителей малышки увезла скорая помощь, но спасти их не удалось. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ВКонтакте».

Отметим, что девочка находилась на заднем сидении легкового автомобиля без специального детского удерживающего устройства. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

«Родителей девочки увезла скорая помощь, но спасти их не удалось. Мать малышки скончалась в больнице, отец — в машине скорой помощи. Водитель бензовоза не пострадал», — говорится в сообщении.

Происшествие запечатлел видеорегистратор.