Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ об ответе РФ на удар США по Сирии: Сил мало
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Последствия циклона «Дебби»
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
07:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Семья из Иркутской области погибла в ДТП с бензовозом под Красноярском

Водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречку.

Источник: IrkutskMedia.ru

ДТП, унесшее жизни трех жителей Иркутской области, произошла на 985-м км автодороги Р255 «Сибирь» под Красноярском. 28-летний водитель автомобиля Nissan Murano выехал на полосу встречного движения и врезался в бензовоз Mercedes. От полученных травм 3-летняя дочь водителя иномарки умерла на месте происшествия. Родителей малышки увезла скорая помощь, но спасти их не удалось. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ВКонтакте».

Отметим, что девочка находилась на заднем сидении легкового автомобиля без специального детского удерживающего устройства. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

«Родителей девочки увезла скорая помощь, но спасти их не удалось. Мать малышки скончалась в больнице, отец — в машине скорой помощи. Водитель бензовоза не пострадал», — говорится в сообщении.

Происшествие запечатлел видеорегистратор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Земли Чертугеевского залива стали "яблоком раздора" между ВСРП и Минимущества Приангарья
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
Ожидается ряд изменений в Правилах дорожного движения
В Пекине обещают вознаграждение за информацию о шпионах
Маккейн частично возложил вину за химатаку в Сирии на Белый дом
Стали известны предварительные результаты выборов в Южной Осетии
Спорт
Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь