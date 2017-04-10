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07:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец пожалуется в Генпрокуратуру из-за загрязнения Енисея

Мужчина в течение трех лет борется с выбросами в реку.

Житель Красноярска собирается написать жалобу в Генпрокуратуру России по поводу нефтяных выбросов в Енисей. Мужчина уже 3 года наблюдает масляные пятна в реке, пишет заявления в различные инстанции, однако никаких экологических мер не принимается. Об этом красноярец рассказал корреспондентам «ТВК».

«Неужели кроме меня этого никто не замечает? Где общественные природоохранные организации? Или они созданы только для пиар-акции? На этот раз я намерен обратится в Генпрокуратуру с заявлением о неисполнении или низкой эффективности принимаемых вами надзорных мероприятий», — сообщил красноярец.

Последний раз мужчина замечал пятна в Енисее 6 апреля. В тот же день он позвонил в Росприроднадзор, однако никаких мер принято не было, утверждает активист.

Добавим, что красноярцы регулярно жалуются на растущие масляные пятна на реке Енисей. Сотрудники природоохранных служб Красноярского края комментировали, что пятна обычно наблюдаются при перепаде уровня воды. В связи с этим периодически происходит выход нефтепродуктов, которые скопились в почве под нефтебазой.

Отметим, что администрация Красноярска регулярно проводит мероприятия по очистке Енисея. По данным мэрии, в 2016 году на борьбу с нефтяными пятами было потрачено 1,3 млн рублей.

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