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07:42 (мск), источник: VLADNEWS

Жительницу Владивостока обокрал ее же сосед

Мужчина признался в содеянном.

Жительница Владивостока обратилась в полицию с сообщением о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Прибыв на место происшествия. сотрудники полиции опросили заявительницу и возможных очевидцев случившегося, а также осмотрели квартиру, из которой, по словам пострадавшей, были украдены бытовые приборы и личные вещи. После осмотра было установлено, неизвестные лица проникли в квартиру, расположенную на улице Никитиной, взломав входную дверь.

Немногим позже сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего соседа потерпевшей. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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