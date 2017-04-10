Пожар в Храме всех религий в Казани потушен

(Казань, 10 апреля, «Татар-информ», Александр Елисеев). В 6.51 спасатели ликвидировали открытое горение Храма всех религий. На борьбу со стихией у пожарных ушло более двух часов. Трудности при тушении возникли в связи с тем, что здание имеет несколько уровней. Кроме того, много времени у огнеборцев ушло на то, чтобы попасть внутрь строения, сообщает пресс-служба ГУ МЧСРФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило от очевидца возгорания, в 04.35 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ. Первые пожарные расчеты, прибывшие на место, зафиксировали, что горит кровля и чердачное помещение над вторым этажом.

Чтобы попасть внутрь здания, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери. Спасатели работали по второму номер вызова. В первые же минуты на место прибыло порядка 10 единиц спецтехники. Всего же по линии МЧС на пожаре работали 40 человек и 11 единиц спецтехники.

В 05.40 на втором этаже здания спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Спустя почти 2 часа с момента сообщения о пожаре, в 6.32, спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 кв. метров и не допустить дальнейшего распространения пламени.

В 6.51 спасатели зафиксировали ликвидацию открытого горения.