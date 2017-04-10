В Омске скончалась девочка, впавшая в кому после укола лидокаином
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Девочка, впавшая в кому после укола лидокаином, скончалась. Об этом сообщает
Напомним, 10-летней девочке в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 сделали укол лидокаина, от которого у пациентки началась сильная аллергическая реакция, и девочка впала в кому. 8 апреля ребёнок скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
Расследование уголовного дела продолжается.