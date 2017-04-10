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08:36 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске скончалась девочка, впавшая в кому после укола лидокаином

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Девочка, впавшая в кому после укола лидокаином, скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Напомним, 10-летней девочке в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 сделали укол лидокаина, от которого у пациентки началась сильная аллергическая реакция, и девочка впала в кому. 8 апреля ребёнок скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Расследование уголовного дела продолжается.

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