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12:25 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре осуждены экс-сотрудники наркополиции

Вынесен приговор бывшим сотрудникам управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотических средств, сфальсифицировавшим уголовное дело в отношении жительницы Самары.

Прокуратура Кировского района Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу Рустама Абдрахимова, Евгения Попова, Юрия Балабанова, Андрея Иванова, обвиняемых в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, сообщает надзорное ведомство.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что Абдрахимов, Попов, Балабанов и Иванов, являясь оперуполномоченными второго отдела оперативной службы УФСКН России по Самарской области, днем 13 августа 2014 года находясь в одной из квартир дома по улице Магистральной в Самаре, сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, в результате чего в отношении жительницы Самары было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств» УК РФ.

После выявления факта фальсификации документов доследственной проверки, 16 февраля 2015 года уголовное дело в отношении жительницы Самары было прекращено в связи с отсутствием преступления.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил Абдрахимова к шести годам лишения свободы, Попова — к четырем с половиной годам лишения свободы, Балабанова — к пяти годам лишения свободы, Иванова — к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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