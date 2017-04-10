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08:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Три жительницы Хабаровска разбили свои машины из-за наледи на дороге

Ручей, превративший дорогу в каток, тянулся от водоразборной колонки.

Источник: Губерния онлайн

В воскресенье утром недалеко от остановки «Красный яр» на Восточном шоссе в аварию попали три автолюбительницы, сообщает портал «Губерния». Все участницы ДТП до столкновения двигались в одном направлении — со стороны поселка имени Горького. Авария произошла из-за наледи на дороге.

Автолюбительница на «Хонде Фит», оказавшись на скользком участке дороги, не справилась с управлением. Иномарку вынесло на встречную полосу. Через мгновение история повторилась — на том же самом месте утратила контроль над «Хондой Партнер» 30-летняя горожанка, находящаяся на пятом месяце беременности. Женщина была пристегнута и травм не получила.

Через час автолюбительница, управлявшая «Ниссаном Примера», врезалась в металлический отбойник и покатилась в сторону уже поврежденных иномарок. Хозяйка седана травмировала шею. Помощь женщине медики оказали на месте.

Источник наледи обнаружился примерно в ста метрах от места ДТП. Ручеек брал начало у водоразборной колонки. Автоинспекторы оформили эти инциденты как две отдельные аварии, виновницами будут названы водители «Партнера» и «Примеры». С полисами ОСАГО у женщин все в порядке.

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