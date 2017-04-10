13 квартир повреждены в результате взрыва газа в пятиэтажке в Таганроге

«В результате взрыва возгорания не возникло. Имеются частичные разрушения 13 квартир, из них разрушено 3 квартиры», — говорится в сообщении.

По информации городских властей, пятиэтажку отключили от коммуникаций. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения в детском саду на улице Шаумяна. Пункт временного размещения открыт также на базе конгресс-отеля «Таганрог», куда жителям поврежденного дома предложено перебраться. Часть жильцов разместилась у родственников.

В пострадавшей от взрыва пятиэтажке начаты работы по укреплению несущих конструкций и установке подпорных балок.

Напомним, в результате взрыва на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Шаумяна погибли два человека, двое госпитализированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам).