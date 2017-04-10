Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Захарова назвала причину удара США по Сирии
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Последствия циклона «Дебби»
14События недели в фотографиях
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
09:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

13 квартир повреждены в результате взрыва газа в пятиэтажке в Таганроге

13 квартир повреждены в результате взрыва газа, произошедшего 9 апреля в пятиэтажном доме на улице Шаумяна в Таганроге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«В результате взрыва возгорания не возникло. Имеются частичные разрушения 13 квартир, из них разрушено 3 квартиры», — говорится в сообщении.

По информации городских властей, пятиэтажку отключили от коммуникаций. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения в детском саду на улице Шаумяна. Пункт временного размещения открыт также на базе конгресс-отеля «Таганрог», куда жителям поврежденного дома предложено перебраться. Часть жильцов разместилась у родственников.

В пострадавшей от взрыва пятиэтажке начаты работы по укреплению несущих конструкций и установке подпорных балок.

Напомним, в результате взрыва на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Шаумяна погибли два человека, двое госпитализированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вербное воскресенье: как торговцы делают бизнес в ущерб природе
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
В России могут внести коррективы в правила дорожного движения
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Стали известны предварительные результаты выборов в Южной Осетии
При пожаре в казанском Храме всех религий погиб человек
Спорт
Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» 12-й сезон подряд Российский форвард забросил 33 шайбы по итогам регулярного чемпионата НХЛ и разделил первое место по этому показателю в команде с Ти Джеем Оши
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь