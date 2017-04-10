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08:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Полицейские выясняют причины падения автомобиля с развязки в Хабаровске

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Источник: Губерния онлайн

Причины падения автомобиля с эстакады на проспекте 60-летия Октября выясняют хабаровские автоинспекторы. Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 8 апреля, сообщает портал «Губерния».

Автомобилем «Хёндэ Санта-Фе» управлял водитель с 28-летним стажем. Мужчина выехал на мост со стороны улицы Шкотова и двинулся в направлении улицы Юности. Оказавшись на путепроводе, он не влился в общий поток, а проехал его почти поперек. По словам очевидцев, скорость была слишком большой — около 80 километров в час.

«Санта-Фе» пересек встречную полосу, пробил ограду и, перевернувшись в воздухе, упал рядом с рельсами. Шофер чудом остался жив — из сплющенной машины его вытащили очевидцы.

«Здесь у него лежал кусок армейского брезента- мы его постелили и вынесли [пострадавшего] наверх. Через минуту-полторы скорая приехала, и его забрали», — сказал очевидец ДТП Антон.

Медики диагностировали у водителя травмы головы и груди. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение второй краевой больницы. Очевидец крушения отметил, что спиртным от мужчины не пахло.

Добавим, что в момент аварии водитель не был пристегнут. Точную причину происшествия автоинспекторы установят после того, как смогут поговорить с автолюбителем. Пока же в материалах ДТП фигурирует формулировка «не справился с управлением».

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