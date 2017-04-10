Июль может стать самым пожароопасным месяцем для Южного Урала в 2017 году
Именно в этот месяц риск возникновения лесных пожаров будет на всей территории Челябинской области.
Именно в этот месяц риск возникновения лесных пожаров будет на всей территории Челябинской области.
Июль может стать самым пожароопасным месяцем для Южного Урала летом 2017 года — именно на этот период прогнозируют высокий риск возникновения лесных пожаров по всей территории Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Отметим, что на сегодняшний день (10 апреля) в лесах 32 регионов всех федеральных округов, кроме Уральского, сошел и активно исчезает снежный покров, что значительно увеличивает риск возникновения лесных пожаров.
Согласно долгосрочному прогнозу, на территории Уральского федерального округа повышенный риск возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние значения, ожидается в мае. Это коснется южных и
В июне пожароопасный сезон ожидается в центральной части
В июле высокий риск лесных пожаров будет сохраняться на всей территории Челябинской и Курганской областей, в центральной и восточной частях Тюменской области, центральной, северной и восточной частях Свердловской области, на всей территории Югры, восточной и центральной частях
Последний месяц лета создаст угрозу лесных возгораний для северной и центральной частей ХМАО и всей территории ЯНАО.
Сентябрь прогнозируется пожароопасным в восточной, южной и центральной частях Курганской области, центральной, южной и