Под Миассом мужчина провалился под лед вместе с квадроциклом
В Челябинской области 61-летний пенсионер утонул в озере Кысыкуль (Миасс), катаясь на квадроцикле.
В Челябинской области 61-летний пенсионер утонул в озере Кысыкуль (Миасс), катаясь на квадроцикле.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Прибывшие на место специалисты прощупали дно под полыньёй багром (глубина озера на этом месте составляет около пять метров). Сначала на поверхность подняли куртку пострадавшего, а затем из воды было извлечено и тело утонувшего.