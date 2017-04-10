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08:27 (мск), источник: Uralpress.ru

Под Миассом мужчина провалился под лед вместе с квадроциклом

В Челябинской области 61-летний пенсионер утонул в озере Кысыкуль (Миасс), катаясь на квадроцикле.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в поисково-спасательной службе, мужчина утром в субботу уехал покататься на квадроцикле. Через сутки, когда мужчина домой так и не появился, его знакомые забеспокоились, пошли на озеро, но нашли только на поверхности воды в полынье сапоги потерпевшего и сиденье от квадроцикла. В воскресенье они обратились к спасателям.

Прибывшие на место специалисты прощупали дно под полыньёй багром (глубина озера на этом месте составляет около пять метров). Сначала на поверхность подняли куртку пострадавшего, а затем из воды было извлечено и тело утонувшего.

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