Под Миассом мужчина провалился под лед вместе с квадроциклом

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в поисково-спасательной службе, мужчина утром в субботу уехал покататься на квадроцикле. Через сутки, когда мужчина домой так и не появился, его знакомые забеспокоились, пошли на озеро, но нашли только на поверхности воды в полынье сапоги потерпевшего и сиденье от квадроцикла. В воскресенье они обратились к спасателям.

Прибывшие на место специалисты прощупали дно под полыньёй багром (глубина озера на этом месте составляет около пять метров). Сначала на поверхность подняли куртку пострадавшего, а затем из воды было извлечено и тело утонувшего.