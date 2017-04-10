Часть потолка рухнула в комнате екатеринбургского общежития, едва не покалечив ребенка

По предварительной информации, в минувшую субботу упала часть потолочного перекрытия в тот момент, когда в комнате находилась 11-летняя девочка.

«В результате происшествия ребенок не пострадал», — говорится в сообщении.

Установлено, жилой дом эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Чкаловская».

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области, штукатурка и части деревянных перекрытий упали на диван, где до этого спала девочка. Ее отец услышал громкий треск и успел забрать ребенка с дивана до обрушения, поэтому она не пострадала.

Следственные органы по данному факту проводят доследственную проверку.