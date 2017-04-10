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08:34 (мск), источник: Интерфакс

Часть потолка рухнула в комнате екатеринбургского общежития, едва не покалечив ребенка

Екатеринбург. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку по сообщению средств массовой информации об обрушении части потолка в жилой комнате общежития на улице Кварцевая, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, в минувшую субботу упала часть потолочного перекрытия в тот момент, когда в комнате находилась 11-летняя девочка.

«В результате происшествия ребенок не пострадал», — говорится в сообщении.

Установлено, жилой дом эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Чкаловская».

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области, штукатурка и части деревянных перекрытий упали на диван, где до этого спала девочка. Ее отец услышал громкий треск и успел забрать ребенка с дивана до обрушения, поэтому она не пострадала.

Следственные органы по данному факту проводят доследственную проверку.

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