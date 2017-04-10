Часть потолка рухнула в комнате екатеринбургского общежития, едва не покалечив ребенка
Екатеринбург. 10 апреля.
Екатеринбург. 10 апреля.
По предварительной информации, в минувшую субботу упала часть потолочного перекрытия в тот момент, когда в комнате находилась 11-летняя девочка.
«В результате происшествия ребенок не пострадал», — говорится в сообщении.
Установлено, жилой дом эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Чкаловская».
Как сообщает
Следственные органы по данному факту проводят доследственную проверку.