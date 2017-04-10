Из пермского театра украли «волшебный фонарь»

В театре кукол «Туки-Луки» из фойе украли «волшебный фонарь». О происшествии сообщается в официальной группе театра в соцсетях.

Сотрудники театра приложили к посту фото и запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, что неизвестный молодой человек долгое время стоял в фойе, после чего снял с дворца фонарь, спрятал его себе под куртку и ушел.