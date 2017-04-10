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08:30 (мск), источник: Новости Перми

Из пермского театра украли «волшебный фонарь»

Неизвестный молодой человек совершил кражу в театре «Туки-Луки». На кадрах записи камеры видеонаблюдения видно, как он выносит фонарь под курткой.

В театре кукол «Туки-Луки» из фойе украли «волшебный фонарь». О происшествии сообщается в официальной группе театра в соцсетях.

Сотрудники театра приложили к посту фото и запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, что неизвестный молодой человек долгое время стоял в фойе, после чего снял с дворца фонарь, спрятал его себе под куртку и ушел.

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