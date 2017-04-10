В Уфе в квартире многоэтажки произошел пожар, есть пострадавший
УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня, 10 апреля, в Уфе рано утром загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома на пересечении улиц Ульяновых и Кольцевая в микрорайоне Черниковка, сообщает сайт «Комсомольская правда-Уфа». В региональном МЧС подтвердили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на площади 10 квадратных метров, имеется пострадавший. В ликвидации пожара задействованы три единицы техники и девять человек.