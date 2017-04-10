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08:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в квартире многоэтажки произошел пожар, есть пострадавший

УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня, 10 апреля, в Уфе рано утром загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома на пересечении улиц Ульяновых и Кольцевая в микрорайоне Черниковка, сообщает сайт «Комсомольская правда-Уфа». В региональном МЧС подтвердили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на площади 10 квадратных метров, имеется пострадавший. В ликвидации пожара задействованы три единицы техники и девять человек.

Движение по улицам Ульяновых и Кольцевая, на перекрестке которых стоит дом, в настоящее время затруднено.

В Главном управлении МЧС России по РБ напомнили, что при первых признаках пожара (запах гари, пламя, дым) необходимо изолировать горящее помещение от других — закрыть все окна и двери — и немедленно сообщить о случившемся с мобильного телефона по номеру «101». Самостоятельное тушение пожара допускается только в начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания на расстояние подачи огнетушительных веществ.

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны, кошмы (плотная грубошерстная ткань), ящики с песком, бочки с водой.

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