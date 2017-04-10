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08:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в ДТП погиб шестилетний велосипедист

УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии в ДТП погиб шестилетний велосипедист. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла накануне вечером в Абзелиловском районе между поселком Кусимовский Рудник и станцией Ташбулатово. 27-летний водитель ВАЗ-21099 совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который, предположительно, внезапно начал пересекать проезжую часть дороги перед близко идущим автомобилем. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. В них один человек погиб, пять получили травмы.

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