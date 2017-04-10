УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии в ДТП погиб шестилетний велосипедист. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла накануне вечером в Абзелиловском районе между поселком Кусимовский Рудник и станцией Ташбулатово. 27-летний водитель ВАЗ-21099 совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который, предположительно, внезапно начал пересекать проезжую часть дороги перед близко идущим автомобилем. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи.