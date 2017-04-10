При пожаре в казанском Храме всех религий погиб человек

Сообщение о пожаре в Храме всех религий в Казани поступило оперативному дежурному ГУМЧС России по Татарстану в 04.35 мск в понедельник от очевидца. На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом многоуровневого здания. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона работали по второму номеру вызова. В 6.51 мск открытое горение было ликвидировано.

Храм всех религий (международный культурный центр духовного единения) — архитектурное сооружение в казанском поселке Старое Аракчино, возведение которого было начато в 1994 году художником и скульптором Ильдаром Хановым.

По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружен как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода.