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09:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей раскрыли полицейские в Ростове.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась пенсионерка.

Полицейские выяснили, что две женщины предложили потерпевшей снять порчу с ее сбережений. Для проведения ритуала пенсионерка показала им деньги, после чего одна из злоумышленниц отвлекла ее, а другая похитила более 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали по подозрению в преступлении женщин 38 и 30 лет.

В отношении подозреваемых, одна из которых ранее уже была судима за совершение аналогичного преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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