Мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей раскрыли в Ростове
Мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей раскрыли полицейские в Ростове.
Мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей раскрыли полицейские в Ростове.
Как сообщает
Полицейские выяснили, что две женщины предложили потерпевшей снять порчу с ее сбережений. Для проведения ритуала пенсионерка показала им деньги, после чего одна из злоумышленниц отвлекла ее, а другая похитила более 200 тысяч рублей.
В ходе
В отношении подозреваемых, одна из которых ранее уже была судима за совершение аналогичного преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).