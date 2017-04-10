Мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась пенсионерка.

Полицейские выяснили, что две женщины предложили потерпевшей снять порчу с ее сбережений. Для проведения ритуала пенсионерка показала им деньги, после чего одна из злоумышленниц отвлекла ее, а другая похитила более 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали по подозрению в преступлении женщин 38 и 30 лет.

В отношении подозреваемых, одна из которых ранее уже была судима за совершение аналогичного преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).